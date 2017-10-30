〈台北都會〉重陽登山濺血 北市社會局︰不會逃避責任

2017-10-30

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市政府前天於劍潭山舉辦重陽節敬老登山活動，發生民眾推擠導致流血意外，該如何究責？市長柯文哲一再強調，去年同場長青登山活動參加者三千多人，想說準備七千多人的摸彩券一定沒問題。但工務局昨表示，大地處成立以來，沒辦過重陽節敬老登山活動，這次是配合社會局的重陽敬老月舉辦，對於沒抓準人數導致發生流血意外，相當自責。同為主辦單位的台北市社會局長許立民說，看到前天場景真的很難過，社會局不會逃避責任，會翔實檢討舉辦活動相關流程及人數規劃。

大地處︰沒辦過重陽登山活動

大地處長簡錤彪表示，大地處與中華民國健行登山會評估，過去登山健行最多才三千五百人參加，決定抓七千人可支應，原本禮品只準備七千份的大浴巾、環保杯等，後來為避免禮品太少，社會局再加碼提供電動機車、電視等獎品，即使事先有推演人數會增加，但沒料到會那麼多。

對此，社會局坦言，七月初討論該活動，起初想用園遊會形式，後來希望鼓勵長者健走，於是和大地處合辦活動；考量社會局資源有限，並增加活動誘因，後來準備摸彩獎品、一萬張摸彩券，包括毛巾在內，有一些贈品、摸彩獎品是採取標案處理；募資品還在彙整中，暫時無法說明哪些項目屬於募集、哪些是募款後採購。

社團質疑︰向民間募資拚選舉

但有民間社團向本報反映，約莫一個月前，社會局即向民間團體募資，打算採購與環保有關的摸彩品，但有些單位拒絕，後來社會局即向電動機車業者募機車，該民間社團質疑北市府局處單位為了拚市長柯文哲連任，還辦活動向民間募資，市府已轉為選舉模式在施政。

但有市府高層為大地處緩頰，單純毛巾加碼成電動機車，「就像過去國慶升旗也沒有人來，是發『嗡嗡包』後，才吸引大量人潮。」他直說，活動是否成功，最佳指標就是人數，除有同仁熱心邀請家人、外縣市親友，民政局也用鄰里系統通知里長，不料竟出狀況。