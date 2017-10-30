〈台北都會〉景觀公園沒進展 北市舊兒童樂園成廢墟

2017-10-30

議員︰評估報告未出先編明年預算

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市兒育中心（舊兒童樂園）二○一四年底停用，市長柯文哲裁示轉型為自然景觀公園，北市議員許家蓓發現，近三年來毫無進展，樂園雜草叢生、遊具荒廢，猶如北台灣最大的「鬼樂園」，誇張的是，評估報告還沒出來，北市府今年就已編列明年四千萬元預算，打算整建成綠地，質疑先射箭再畫靶，甚至價值超過四千萬元、具兒時回憶的摩天輪與旋轉木馬竟準備報廢，痛批柯市府浪費公帑。

市府︰明年底可望開放戶外景觀區

對此，北市公園路燈管理處圓山管理所表示，去年接管舊樂園，當時戶外景觀委託規劃案的評估報告就在進行，目前評估與戶外景觀細部設計規劃同時進行，因此編列明年工程預算，預計明年底綠地的戶外景觀區域可望先開放，後年十月全園對外開放。

至於兩座遊具，圓山管理所說，以廣義行水區來說，只要是水門以外都算是，因此舊兒童樂園位處行水區，不適合放置遊具，要看管理單位文化局後續處理情況。文化局表示，遊具不能留置園區，但是否要保留部分在園區當作裝置藝術等，尚待討論。

坐落於圓山的舊兒童樂園，佔地九．七公頃，早年園區的摩天輪、旋轉木馬等設施最為熱門，營運八十個年頭，在二○一四年十二月底熄燈。郝市府原計畫籌設台北城市博物館聚落，市長柯文哲上任後否決，決定作為圓山自然景觀公園。

2座遊具值4千萬擬報廢 挨批浪費

許家蓓指出，當時教育局保留了兩座大型遊具摩天輪和音樂馬車給文化局做為地景藝術，此處變更為自然景觀公園後，因該處為行水區，不得設置遊具，價值二七二七萬的摩天輪、一六五○萬的旋轉木馬，兩座總價超過四千萬元的遊具，市府準備報廢，真是浪費公帑又一樁。

許還說，負責管理該處的公園處，明年還要編列四千萬預算去施工，但評估報告從去年七月至今還沒出來，質疑是先射箭再畫靶，把市民血汗錢當兒戲，市府應檢討程序。