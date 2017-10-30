〈台北都會〉有線電視加值 弱勢擬設緊急呼救

2017-10-30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市的有線電視業者昨天宣布，已全部達成數位化目標，國家通訊傳播委員會委員何吉森表示，期待業者加強與地方政府合作的加值應用；市府新聞局長張其強說，將擴大現有的偏鄉門診視訊，加入緊急呼救等公共服務。

張其強指出，有線電視公共服務的推動內容，包括補助經濟弱勢戶免費裝機、收視共一千五百六十八戶，未來可能以試驗區的方式與業者合作，利用數位化雙向互動的特質，為有需求的經濟弱勢戶裝設緊急呼救網，另一端連結到醫院、消防隊，民眾在家中發生緊急狀況，透過緊急按鈕即能獲得立即性協助。

新北市廿九區共有十四家有線電視業者、一○八萬多的收視戶，新聞局表示，所有業者都已達成數位化目標，比原訂的今年底時程提早兩個月。

何吉森說，新北市數位化提前達陣，有助於數位加值產業的發展，期盼未來更能達到家庭安全、家庭照顧的雙向服務。

副市長侯友宜表示，有線電視全面數位化代表重要的里程碑，市府在推動數位化的過程中，也運用在災害應變中心，透過遠端監視掌握偏鄉、學校的情況，可以監視水位、災情等，未來透過數位加值，更能即時掌握各區河川水位或積淹水的情況。

張其強表示，有線電視數位化除了提供更多加值服務的選擇，畫面品質也更穩定、清晰，還有智慧錄影及行動載具等功能，讓有線電視不只是電視而已，更能帶來生活上更多便利。