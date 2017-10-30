〈台北都會〉陪吳秉叡登山 賴清德：支持好友

2017-10-30

綠營人士相挺 選舉氣氛濃厚

〔記者何玉華、張安蕎／新北報導〕人口近四百萬人的新北市，明年底的市長選舉備受矚目，有意爭取提名的民進黨內各選將都摩拳擦掌，蘇系立委吳秉叡勤走耕耘，昨天舉辦登山活動，行政院長賴清德也到場相挺，至於英系的立委羅致政、台北市副市長陳景峻兩人也積極布樁。

吳秉叡昨天舉辦「『秉』友作伙來登山」活動，召集數千名「秉友會」成員攀登觀音山，包括行政院長賴清德、前行政院長蘇貞昌、多位新北市籍立委及市議員都到場相挺；賴清德的態度「保持中立」，他表示是基於支持好朋友的立場前來，不算選舉造勢，但吳的支持者高喊「吳秉叡加油！」選舉氣氛濃厚。

吳秉叡表示，他和賴清德是廿年的好朋友，不論有沒有選舉，他辦大型活動都會邀賴參加。賴清德則說，他擔任台南市長期間發生登革熱、台南大地震兩次重大災害，蘇貞昌、吳秉叡都主動打電話關心並表達幫忙，讓他非常感謝，他稱讚吳秉叡是「真正的好朋友，不僅會做事、有信用，也是很客氣的人。」

賴：不是造勢演講會

賴清德多次以「好朋友」稱呼吳秉叡，但疑因黨內新北市長人選尚未定案、各方派系競逐激烈，賴似乎也有意保持中立態度，他強調「今天是爬山啦，不是造勢演講會。」

另外，同黨籍、也有意角逐新北市長黨內提名的羅致政，原本形象清新，也獲蔡英文總統重點栽培，他與女助理爆發「摩鐵風波」後轉趨低調，但參選的企圖心未減，以鴨子划水之姿，積極出席地方社團及各項小型聚會，仍蓄勢備戰中。

現任台北市副市長陳景峻也表態參選，他的臉書專頁張貼出席新北市的各項活動，訴求「共創大台北」，他接受媒體專訪時自評未來是「兩個副市長（陳景峻、侯友宜）的戰爭」，並透露獲得台北市長柯文哲支持，還有民進黨高層與他接觸等。

至於國民黨方面 ，包括新北市副市長侯友宜、李四川、前台北縣長周錫瑋，三人昨天都沒有公開的造勢活動。