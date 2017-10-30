〈台北都會〉金花石蒜復育有成 北海岸綻放

2017-10-30

〔記者俞肇福／新北報導〕天涼好個秋，金花石蒜已陸續在北海岸各地綻放！包括金山區獅頭山公園、水尾漁港停車場、舊金山總督溫泉花圃區等，由交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）復育的金花石蒜近日盛開，讓遊客驚豔不已。

金花石蒜屬於石蒜科、石蒜屬的野花，又名忽地笑、龍爪花、黃花石蒜等，它的花梗長約四十到六十公分，花朵盛開時，花型巨大、亮麗，每支花莖頂有四到八朵金黃色小花，花瓣邊緣呈波浪略向外翻捲，花絲特別長且伸出花瓣外，是台灣原生種的球根花卉，因為花朵呈金黃色，故有「黃金花」的美名，深獲日本人青睞，成為外銷日本的「極品」。

在民國五十年到七十年間，是金花石蒜的外銷黃金時期，當時商人向沿海居民收購後銷往日本，根據花農回憶，每顆球莖收購價四毛錢，賣到日本達廿元，全盛時期幾乎是一天一卡車的球莖被載走，在短短幾年內，金花石蒜幾乎被挖掘一空，僅剩海岸峭壁上還有金花石蒜，顯得遺世而獨立。

約十年前，北觀處和金山區公所開始復育金花石蒜，栽種範圍包括獅頭山公園、金山遊客中心、舊金山總督溫泉，位於金山的法鼓山世界園區男寮外山坡也有花蹤；此外，基隆市二信高中也在同時間復育，校長林立說，在校園內嘗試復育，目前大約有上百株，金花石蒜栽培不難，通常在夏季葉片枯萎或花謝後，掘起球根再分球栽植，球根淺植埋入表土，二到三年後就能開花。

金花石蒜的花期到十一月中旬，民眾可把握機會到北海岸欣賞花姿，北觀處秘書許金城提醒說，曾有民眾在獅頭山公園採摘金花石蒜，被依違反發展觀光條例第六十四條裁罰五千元，呼籲民眾欣賞就好，切勿採摘。