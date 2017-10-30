〈北部〉五結金鑽婚 見證212對幸福夫妻

2017-10-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉二一二對結縭超過半世紀的「金鑽夫妻」，昨天出席金鑽婚禮活動，道出感人愛情故事；其中，結縭超過六十八年的陳阿鶴、陳黃戀鶯，婚後幾乎未有爭執，他們笑說，艱苦走過一甲子，不吵架是他們至今甜蜜的小秘訣。

攜手逾半世紀 相互體諒保甜蜜

五結鄉公所四年一度的「金鑽婚禮」昨在宜蘭傳藝中心登場，與會夫妻婚齡從五十年到六十八年都有。公所挑選十二對結縭超過六十年的鑽石婚夫妻，讓阿嬤穿上長旗袍，阿公穿上長袍，由鄉長、議員扮演車伕，腳踩四輪人力禮車繞行園區，用「古典」方式讓這些銀髮夫妻度過最特別的「結婚紀念日」。

今年九十三歲的陳阿鶴及九十歲的陳黃戀鶯，當初經人介紹而結婚，婚後育有七子。兩人說，早年生活艱苦，婚後務農，那段相互扶持的歲月，是攜手走過一甲子的主因。「兩人在一起，最重要的是開心！」陳阿鶴笑說，「維繫婚姻沒什麼秘訣，就是她開心，我也開心，彼此體諒，不吵架，就是最大幸福。」

另一對謝阿文、謝許阿不夫婦，也結縭超過六十八年，若加上兩人相識時間，更長達八十三年。

早期農村生活艱苦，謝許阿不展現台灣女性的堅韌，夫婦倆在困苦環境撫養六名子女長大，今年還被鄉公所相中，拍攝「作伴一生」紀錄微電影，用影片記錄兩人相處點滴。紀錄片後段，謝阿文喊話，「我們下輩子還要作伴在一起」，羨煞眾人。謝許阿不說，夫妻相處沒有秘訣，「凡事讓對方就好」。

五結鄉在民國七十八年開辦「金鑽婚禮」活動，鄉長簡松樹說，夫妻作伴一生、牽手共度半世紀，相當不容易，期許年輕一輩傳承金鑽夫妻相處之道，白頭偕老。