〈北部〉豐濱天空步道夯 4個月進帳1220萬

2017-10-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣靠海的豐濱鄉產業不興，最大的資產是「無敵海景」，鄉公所規劃的親不知子海上古道今年暑假開放，短短不到四個月門票收入已達一千二百廿萬元，加上月洞休憩區今年至上週也已進帳五百萬元，鄉庫收入大增！

月洞休憩區今年已收入505萬

花蓮縣目前除了文化局委外經營的花蓮市松園別館、吉安鄉慶修院有收門票，有收費風景區的鄉鎮僅有豐濱鄉，包括今年七月開放試營運的「親不知子海上古道」及月洞休憩區有收門票，然而縣內除了林務局經營的森林遊樂區，大部分的景點都是免費進入，收費風景區能賺錢算是「異數」。

豐濱鄉公所對二大風景區都訂有收費辦法，其中海上古道門票四十元，目前試營運期間並無規劃學生軍警老人優惠票，另比照東部海岸國家風景區的停車場收費，遊覽車一百五十元、自小客車五十元、機車廿元；至於月洞休憩區的門票因為等於搭乘小舟遊蝙蝠洞奇景的船票，收費較高，全票一百元、半票五十元。

豐濱鄉公所統計，遊客暱稱「天空步道」的親不知子海上古道，截至上週，不到四個月門票及停車費總收入已達一千二百廿萬元，遊客數也達廿萬人次，月洞休憩區今年截至上週的收入也有五百零五萬元。

鄉長︰錢留給下任鄉長運用

鄉長劉靜芳說，海上古道一季收一千多萬元，若把淡季、冬季東北季風轉強的季節因素計入，保守估計一年可收入三千萬元。她說，鄉公所沒想到海上古道會如此受歡迎，比起其他縣市的天空步道規模，海上古道全長才一百五十公尺，玻璃步道路段僅卅公尺，僅僅呈現古道原始樣貌。她說，八卦山天空步道出現「退燒」現象，也會擔心海上古道「熱度衰退」；至於已開放十多年的月洞，第一年營收僅七十萬元，因「口碑」遊客慢慢增加。

劉靜芳說，明年就要舉辦鄉長選舉，這些收入將留給下一任鄉長運用，推出社福政策造福鄉民。