〈北部〉竹市創客職人日 裁縫嬤圓設計夢

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」昨天在北大公園舉辦「Be A Maker創客職人日」，展示以浪漫臺三線印花為主題的各種生活設計提案、走秀及設攤，市長林智堅期盼讓巿民感受創客的創造力及職人的執著力，也讓新竹市成為大家的「圓夢孵化器」。
勞動力發展署長黃秋桂表示，Be A Maker創客職人日的精神，就是找回動手實作及解決問題的能力。「Be A Maker」走秀中，衣啟飛翔創客郭阿嬤帶著孫子親子裝走秀，以客家桐花，展現時尚休閒風。曾在巨城百貨擔任裁縫師的她說，創客基地改變她的人生，實踐成為服裝設計師的夢想。
衣啟飛翔創客基地由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署所成立，是全國唯一以服裝訂製為特色的創客基地，結合職訓與創客資源，提供青年產品商品化，品牌行銷及通路媒合的資源整合平臺，翻轉人才培訓並開創新型態的就業模式，讓自己的創意和夢想能夠有機會實現。
今年舉辦「浪漫臺三線玩印客」印花設計競賽，以「浪漫臺三線客庄生態人文」為設計主軸，募集四百多件優秀印花作品，引入各大專院校的年輕設計力，將浪漫台三線上的客家文化特色，以「埤塘印客庄」、「客家山歌」、「螢火蟲」、「客家夥房群」等元素，融入印花設計，用設計反轉客庄，創造客家印花的新可能！