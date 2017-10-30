〈北部〉竹縣明年度總預算歲出230億 比今年少3.6億

2017-10-30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議會近期召開定期會，排定審議縣府提出的明年度總預算案，案中歲出預算數為二百三十億餘元，比今年二百三十三億餘元少了三億六千萬餘元，縮減比率為一點五五％，原因應為財源不足。

財產收入大減 歲入創下新低

根據預算書所列出近八年的歲入預算數，從一百年度的二百七十二億餘元開始幾乎是年年往下掉，今年度只剩二百三十三億餘元，明年度的二百三十一億五千六百六十七萬元創下歷年新低；明年度和今年度相比，減少比例較大項目為財產收入，減少了四十三點四一％；營業盈餘及事業收入，也減少了三十六點五六％。

而新竹縣一○五年度的總決算也顯示，當年的縣府自籌財源只有八十四億三千多萬元，創下五年來新低，其中人事費用卻高達一○六億二千多萬元，等於人事費用佔自籌財源比率高達一百二十五點九四％。

先前縣府各單位籌編明年度預算案時，縣長邱鏡淳就要求確實遵守預算籌編原則且覈實編列，甚至喊出「打七折」的口號，不過為了要持續推動各項重要政策、公共建設，最後編出的歲出預算數為二百三十億零一百六十七萬元，比今年度的歲出預算數二百三十三億六千三百三十一萬二千元少了三億六千一百六十四萬二千元。

明年度歲出預算數和今年度相比，減少比例較大項目為社會福利支出，減少約二十％；經濟發展支出、債務支出也各減少約十九％。

邱鏡淳說，他就任至今已有八個年頭，以堅持及承擔的態度持續推動新竹縣各項建設，在縣政府、縣議會共同努力之下，新竹縣各項建設已逐步落實，也配合中央全面提振經濟，在前瞻基礎建設計畫部分，目前竹縣獲中央核定補助之計畫共有二十二件、核定補助金額九億三千九百二十七萬元，他將繼續帶領縣府團隊積極爭取第一期特別預算，全力建設新竹縣。