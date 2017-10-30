〈北部〉反新屋設近岸風車 500人連署

2017-10-30

〔記者李容萍／新屋報導〕新屋區公所昨在永安漁港舉辦樂活新屋健走趣活動有二千多人參加，而在地的永安里長郭先彰、深圳里長徐李玉桂、蚵間里長許關蘇、笨港里長彭永涼與新屋愛鄉協會等團體串連發起的「桃新沿海風電自救會」，昨在健行沿線懸掛印著「維護客家漁港、反對近岸風車」的白布條與旗幟，並設置多個連署站，吸引五百人連署響應。

對此，市府經濟發展局指出，此案目前進度為環保署於九月十三日召開第一次初審會議，針對自救會提出的訴求，市府將轉請開發單位評估。

自救會成員李鴻炎表示，永安漁港是全台少數客家族群群聚的漁港，且新屋沿岸為桃園數十公里海岸線的最後一塊淨土，也是生態環境最豐富、傳統牽罟及石滬漁法唯一傳承區域；自救會主張，新屋海域應即時終止設置離岸風機計畫，以維持現有完整、自然的海岸風貌。否則也應比照彰化地區以離岸卅公里為基本裝設距離，以及水深不得低於卅公尺，以減低對漁場漁源、海岸生態、傳統捕魚的衝擊。

經濟發展局指出，桃新離岸風力發電電廠規模為160MW（百萬瓦），預計開發最大機組數量為四十六部，年發電量約五三七六○萬度，約可供應桃園市十三％住宅用電，並會避開環境敏感區域，如中華白海豚及桃園觀新藻礁區域等處建置，一年會有二季潮間帶生態、魚類及水下噪音等加強調查，且會裝置水下麥克風即時監測噪音。

執行開發的達德能源集團特助張建家表示，桃園沿岸的地質屬於石礫多，不同於彰化的沙岸，相關規劃會兼顧中壢區漁會漁民的捕撈權，也不能影響國際機場航道。