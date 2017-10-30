〈北部〉捐百萬助榮民遺孤 受助生感謝「甘爸爸」

2017-10-30

〔記者陳昀／桃園報導〕八十九歲老榮民甘奕富，退伍後叫賣冰淇淋、棉花糖維生，去年他將省吃儉用多年所存的一百萬元積蓄捐給桃園市榮民服務處，囑託照顧清寒的榮民遺孤，受助的大學生李曾源、岑家榮，昨天在榮民節北區嘉年華為「甘爸爸」戴上花圈表達感謝，立誓未來會努力回饋社會，讓在場的退輔會主委李翔宙上前致意時，一度激動到眼眶泛淚。

李曾源、岑家榮分別就讀國立清華大學應用數學系與台灣大學電機工程系，李曾源說，父親在她七歲時往生，母親為維持家計擔任清潔隊臨時人員，為了不讓母親過度操勞，她曾一度想放棄學業，就因為有「甘爸爸」的協助，她才能好好讀書。

89歲甘奕富 一天花不到200

甘奕富結婚後並未生育，妻子五年前過世後，他就一人獨居在龍潭區，平時自己採買煮飯，一天花費不超過二百元，去年得知不少榮民遺孤需要幫助，決定捐出一百萬元積蓄，除了感謝榮民服務處對他的照顧並回饋社會，也了卻自己沒有子女的遺憾，他說：「榮民的孩子，就是我的孩子！」

對於甘奕富的義舉，李翔宙致意時一度泛淚哽咽，他說，甘奕富為了國家，從小就離開生長的故鄉，現在身邊又沒家人陪伴，卻願意慨捐弱勢，義行令人敬佩，他說，全國還有超過千位榮民也是這樣捐助遺孤、默默行善，希望大家都能好好對待這些英雄。

國軍退除役官兵輔導委員會慶祝成立六十三週年，昨天在桃園榮家舉行榮民節北區嘉年華，並表揚榮民楷模與績優志工。