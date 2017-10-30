〈北部〉機捷被嫌髒 桃捷公司︰洗車機歲修

2017-10-30

〔記者陳昀／桃園報導〕機場捷運是桃園市政府今年重要施政成果，但有網友在Ptt發文指出，搭車時發現車廂窗戶超髒、內部有霉味，且時刻表錯亂，痛批桃園大眾捷運公司「螺絲到底多鬆？」

桃捷公司解釋說，前陣子剛好洗車機歲修，因此有部分車輛沒能充分清洗，目前都已改善，而時刻表出狀況是該站電腦當機，重新啟動後即解決，是單一個案。桃捷公司說，乘客若發現有任何問題，只要向站務人員反映，一定會積極改善。不過，記者昨天實地搭乘機捷，仍發現窗戶上有水垢，且部分車站站內硬體設施也維護不佳。

有網友廿三日在Ptt MRT版發文指出，機捷的車窗灰塵密布，情形已經持續至少一個月，質疑：「車子到底有沒有在洗？」該網友直言批評，桃捷公司只在乎為桃園市長鄭文燦錦上添花，卻未盡職責，不少網友留言附和說，機捷車廂不僅車窗髒，內部還有霉味。發文網友另指出，某日候車時已是晚上七點十四分，螢幕上的時刻表卻仍顯示七點○九分的班次，讓人傻眼。

記者實訪 驗票口污漬、等待線變色

記者昨天實地搭乘機場捷運二趟，並走訪A10山鼻站、A11坑口站，發現機捷車廂內清潔度尚可，車窗也已清理乾淨，但仍殘留水垢，然而二個車站都有維護不佳情形，如驗票口有污漬、等待線已由白色變灰色等，不應該是剛通車半年多該有情形。

桃捷公司回應說，十月八日至廿二日洗車機恰巧歲修，部分車輛可能因此未能清潔乾淨，廿三日已經修復、恢復平時清潔水準，機捷車輛每天回廠都會執行車內外清潔、出車前也會再檢查。

桃捷︰許多車站屬高架站 維護不易

桃捷公司表示，機捷許多車站屬高架站，受戶外環境影響大，風沙、雨水容易吹入，維護相對不易，公司每週都有開會檢討缺失並積極改善。

桃捷公司表示，各車站的外包清潔人員，每天都會對扶手、面板等進行基礎清潔，每二週會刷洗一次地面，每月清潔一次天花板等，且對乘客反映的其他問題，也會立即處理、清潔。

對於網友指出的時刻表錯亂問題，桃捷公司表示，那是單一個案，當天剛好電腦當機，重新啟動後已解決，其他車站沒有類似情形。