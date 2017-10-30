〈中部〉台中二中女舍 玻璃窗怕走光

2017-10-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中二中女生宿舍房門留有約卅乘以卅公分的玻璃窗，部分學生怨沒隱私，但也有學生認為不至於會有人刻意貼在窗上看，感覺沒影響；校方指出，該窗口基於整體安全及管理考量，自十餘年前宿舍興建時設計迄今，多年來學生未有特別異議，會再研究如何兼顧整體安全及學生感受。

台中二中近日有學生抱怨女生宿舍房門留有玻璃窗，只要行經者有心均能窺看房內動態，甚至在房內更衣也有走光疑慮，既無隱私、也沒有安全感，有人嘗試在玻璃貼上窗貼遮掩，卻被校方禁止，希望學校能多體貼學生感受。

但也有學生反映，其實坐在書桌前時，房外路過者並無法看見裡面動態，且不至於有人會刻意貼在門窗窺看房內動態，未感覺不方便；另有人說，無論有無開窗，因有室友同住，平時多會到廁所更衣，若真介意隱私可到廁所更衣。

台中二中學務主任劉培芬指出，女舍房門的玻璃窗自七十八年宿舍建成的原始設計，主要顧及管理及安全需求而設，曾有學生違反住宿規則像在房內煮火鍋等，引發安全疑慮，宿舍畢竟屬團體生活，校方多元考量後保留設計迄今。

劉培芬指出，玻璃窗約卅乘以卅公分左右大小，開口的位置約在房門一百六十公分高度，除非刻意略墊腳尖或抬高頭往房內看，一般行經的住宿生並不易看見房內動態。

劉培芬說，學生在住宿前均會安排家長與學生參觀宿舍的環境設備，曾向家長說明設窗的考量，學生在入住前就已有認知，並非入住後臨時變更設計；目前女舍約有一百八十三人住宿。