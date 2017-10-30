〈中部〉（台中）抵押權塗銷一處辦結 擴大實施

2017-10-30

〔記者黃鐘山／台中報導〕偽變造土地所有權狀事件層出不窮，地政局龍井地政事務所率全國之先推出「抵押權塗銷一處辦結」服務，簡化塗銷作業流程直接Ｅ化，龍井區農會試辦獲得好評，大肚區農會及台中銀行也將跟進，地政局則希望可以推廣至全國。

龍井地政所主任郭敏惠說，目前民眾的土地權狀抵押權塗銷，必須親自到地政所申請印鑑人工比對，在便民要求下，易發生審查標準不一、函文查證時間長、偽變造發生機率高等缺失，不但浪費民眾時間，也讓承辦人員承受偽變造權狀的賠償損失壓力。

地政局資訊室三年前研發「銀行抵押權塗銷系統」，民眾清償債務後，債權金融機構將「塗銷同意書」上傳系統送地政所，即完成抵押權塗銷登記。這套系統省掉人工比對大小章，以及透過線上查驗、雙重比對程序，節省民眾時間與金錢，也避免權益受損。

不過，這套系統徒增銀行工作量，未能獲得支持推廣。龍井地政所今年找龍井農會合作，獲得總幹事林裕議力挺，試辦五個月已完成卅八件，不但獲得市府廉能透明獎肯定，大肚區農會近期也將響應實施，台中銀行計畫明年五月開辦。

地政局長張治祥表示，全市一年有四萬五千多件抵押權塗銷，該局正研發推廣至全市各地政所的合作金融機構同步實施。透過跨所服務的便民措施，民眾可以就近辦理，全市同步執行效益會大大提升，希望未來這套台中第一的便民措施可以推廣至全國。