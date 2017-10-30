〈中部〉（台中）外埔芋香蟹肥 沙鹿千人焢窯

2017-10-30

〔記者李忠憲／台中報導〕市府為推廣在地農特產，昨分別在沙鹿及外埔舉辦「黃金薯光地瓜文化祭」及「香芋蟹酒節」活動，吸引上千人參加。農業局表示，透過活動讓民眾體驗焢窯及品嚐地瓜、香芋等優質農產，藉此讓在地好農產行銷出去。

沙鹿區是台中地瓜最大產區，農業局昨與沙鹿區公所舉辦「黃金薯光地瓜文化祭」活動，現場有千人焢窯、地瓜農特產品美食品嚐、創意彩繪地瓜公仔DIY等活動，更提供摸彩，炒熱現場氣氛。外埔區公所也在廍子社區石頭公園旁高鐵橋下公園，舉辦「香芋蟹酒節」，藉此推廣外埔區水稻、芋頭、大閘蟹及茭白筍等優質農特產。

立法院副院長蔡其昌等人也到外埔活動現場表達支持在地農產，蔡其昌表示，秋天是大閘蟹肥美季節，卻少有人知道外埔養殖大閘蟹品質非常好，許多內行老饕都會來外埔訂購大閘蟹，幾乎每年供不應求。

農業局表示，沙鹿地瓜產地栽種面積約三百二十五公頃，佔全台中產量二分之一，每年農曆九月至十二月期間，是沙鹿地瓜的盛產期，歡迎民眾到沙鹿來趟輕旅行，品嚐在地地瓜的美好風味。

農業局說，外埔介於大安溪、大甲溪間，水質清澈，因地形差異大，因此造就農產多樣性，包括稻米、芋頭、茭白筍品質優良。尤其芋頭栽種面積約九十一公頃，為台中三大主要產區之一，產量豐富品質佳。每年中秋節過後至農曆過年期間，是外埔芋頭盛產期，歡迎民眾多多選用採購。