〈中部〉（台中）豐原圓環東路地下道 明晚封閉施工半年

2017-10-30

〔記者張菁雅、黃鐘山、李忠憲／台中報導〕豐原區圓環東路地下道因進行填平工程，將於十月卅一日晚上最後一班公車通過後（約十一時卅分）封閉，將分兩階段施工，工期一百八十二天。交通部鐵路改建工程局中部工程處表示，施工期間，機車及行人仍可經地下道兩側慢車道通行，汽車則須改道行駛，請用路人配合現場交通疏導人員指揮通行。

明年春節前 機車行人仍可通行

台中鐵路高架化通車後，沿線地下道逐一填平。鐵工局中工處表示，圓環東路地下道填平工程配合市府水利局的雨水下水道工程一併施工，以減少道路封閉次數，因此，工程分兩階段施工，第一階段先封閉快車道填平，第二階段兩側慢車道施工（預計明年春節過後封閉）；整體工程將從今年十一月一日持續至明年五月一日，工期共計一百八十二天。

鐵工局中工處指出，封閉地下道施工期間，機車及行人仍可經地下道兩側慢車道通行，汽車則須改道行駛，東行車輛建議由圓環南路右轉中山路—左轉豐南街—左轉育仁路—左轉市政路—右轉圓環東路續行；西行車輛則由圓環東路—右轉自強南路—左轉樂天街—左轉陽明街後銜接中興路—左轉中山路續行或右轉圓環南路。

填平同時做下水道 公車也改道

原本行經圓環東路地下道的市區公車，在地下道封閉期間將配合改道，包括901、901副線、202、203及235部分站位將調整。

市議員陳清龍表示，民眾多認為施工工期過長，希望能盡量縮短；該路段完工後維持有中央分隔島，但將影響育英路、圓環東路一一四巷路口的車輛進出，由於該路屬公路總局所有，加上工程已發包，已建請公路總局能盡快主動提出變更設計。

市議員翁美春則說，該工程工期過長應是考量到雨天停工，但希望能以最快方式將舊鐵路橋拆除後，讓原本兩側機車道開放，讓民眾汽機車仍可通行，以降低交通衝擊。

陳、翁也認為，公路總局、鐵工局均屬中央單位，市議員能協助有限，希望立委能主動協調，以解民眾擔憂。