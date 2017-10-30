〈中部〉日月潭超半馬 父推腦麻兒完賽

2017-10-30

〔記者謝介裕／日月潭報導〕 「跑」出不向命運妥協的勇氣！

二○一七第五屆日月潭環湖馬拉松，昨日熱鬧開跑，素有「鋼鐵老爸」美譽的蔡瑞卿，連五屆全勤參賽，也帶著罹患腦性痲痺的兒子蔡明翰參與，一圓其子跑馬拉松的夢想，父子倆一步一腳印圓夢的能量，堪稱真正的生命鬥士！

此次活動係由南投縣政府、日月潭國家風景區管理處、中華運動生活協會共同主辦，秉持「一公里捐一塊錢」的公益精神，今年善款捐贈給創世基金會草屯分院，總共十四萬零八百八十八元，幫助不能言語、不能行動的植物人及其家庭。

日月潭環湖馬拉松活動，今年參加四十二公里全馬組一千二百人，廿九公里超半馬組三千一百人，其中，國際友人三百位，分別來自奧地利、義大利、丹麥、印度、美國、日本等廿八國。

昨日上午六時三十分許，選手們從日管處向山遊客中心出發，最受矚目的是蔡瑞卿、蔡明翰父子。蔡爸爸一邊推著兒子跑、一邊解說欣賞水社碼頭、九龍口等沿途美景，歷時約四小時，完成廿九公里的超半馬。

蔡瑞卿說，參加該賽事是幫其兒子圓夢，也希望家中有類似特殊孩童的家庭能勇敢走出戶外。

南投縣副縣長陳正昇、日管處長洪維新指出，目前全台各場次馬拉松及路跑參加人數都在下滑，日月潭馬拉松人數卻逐年攀升，顯示日月潭好山好水好風景，以及活動品質受肯定，且日月潭環湖馬拉松日前正式取得IAAF賽道丈量認證，成為國際認定馬拉松賽事目標又往前邁一大步。

比賽結果，全馬組與超半馬組冠軍均由台灣選手獲得，全馬組陳柏碩以三小時八分十四秒奪冠，超半馬組第一名則是鎮程中洲，成績二小時八秒。