〈中部〉大埔阿婆彎「追焦」 重機來回壓車惹怨

2017-10-30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台三線嘉義縣大埔段三百一十二公里處「阿婆彎」路段，常有大型重機車友壓車過彎，吸引「追焦團」攝影愛好者守候拍攝，前天，有車友為了要留下帥氣身影，在該路段刻意來回疾駛多達七次，不僅排氣管聲浪吵雜，甚至違規在雙黃線迴轉，引發車友眾怒，事後，有網友在臉書社群「大埔阿婆灣追焦分享區」痛批：「一直迴轉刷來刷去惹人厭」，警方關注此事，已派員加強取締該路段的違規行為。

「阿婆彎」及北側距離五百公尺的台三線與鄉道嘉一四三線交會的南寮路口，因彎道路旁空間大，吸引攝影愛好者駐點「追焦」，部分車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓低車身過彎。

台南市車友龔祥藝說，追焦者常在臉書等社群網站上傳追焦照，使得追焦風氣越加興盛，重機車若車速過快，恐跨越雙黃線擦撞對向車輛，或失控撞山壁，呼籲車友「不要為了被拍而刻意壓車」。

嘉縣中埔警分局四組組長蔡政亨說，今年七月「阿婆彎」路段發生大型重機自撞山壁、造成一名騎士死亡案例，警方自今年元月至九月在台三線及台十八線山路，針對騎士跨越雙黃線共開出九百三十張罰單，每逢假日在阿婆彎週邊路段取締超速與跨越雙黃線違規，並會同嘉縣環保局、公路總局嘉義區監理所人員稽查排氣管音量。