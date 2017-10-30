〈中部〉斗六石林平交道拓寬 去除縮路瓶頸

2017-10-30

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六市石林平交道因道路寬度急縮三公尺，加上路口紅綠燈停等腹地小，形成交通瓶頸，塞車、事故頻傳，地方爭取多年終於在本月中展開拓寬工程，再過二天即可完工，懸在居民心頭卅年的大石終可放下。

雲林縣議員王又民表示，位於長林路、雲林路的石林平交道是居民往來斗南與市區交通要道，鄰近味全公司斗六廠，交通流量大，配合平交道設置，原本十五公尺路寬到平交道前急縮為十二公尺，變成一處彎道，加上雲林路口紅綠燈停等區不到十公尺，常形成交通瓶頸，車禍事故頻傳。

長平里長高忠傑說，這個平交道只要一輛大車轉彎，遇到火車經過平交道，就會造成嚴重塞車，有時候還會出現車輛停在鐵路上等紅燈的驚險情況，十多年前就曾發生車輛卡在平交道被火車撞上事故，現在回想還是心驚膽戰；常發生車輛來不及反應，而撞上平交道號誌，或翻入路旁側溝等意外，地方一再要求拓寬改善，直到今年四月在王又民等地方人士爭取下獲得改善經費。

王又民指出，石林平交道改善工程由縣府編列二百廿萬經費，本月初動工，計畫將平交道原有號誌向南遷移，完工後平交道寬度增加三公尺，道路不再如同口袋般急縮，同時紓解交通阻塞。

雲林縣工務處指出，平交道與雲林路交會的紅綠停等區仍然不大，往來車輛務必留意火車行駛，保持平交道淨空等，確保安全。