〈南部〉國際觀鳥馬拉松賽 25隊拚鳥種數

2017-10-29

〔記者楊金城／北門報導〕「台灣的好鳥要分享給全世界來看」，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦台灣國際觀鳥馬拉松大賽昨天登場，有國內、外廿五支隊伍，挑戰連續廿四小時在雲嘉南地區，觀察記錄最多鳥種數目來分勝負，比賽刺激、有趣。

參賽隊伍每人贈平安鹽福袋

雲管處處長徐振能贈送參賽隊伍每人一個平安鹽福袋，祝福比賽平安順利後出發挑戰，每支參賽隊伍帶來所屬觀鳥家族旗幟為自己加油打氣。

徐振能說，台灣的鳥種類多又好看，值得推薦給全世界的「鳥人」來看，認識台灣是個賞鳥的好地方，到台灣「以鳥會友」，以帶動雲嘉南生態旅遊。

七國國際鳥友參與

第五年舉辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽，除了全台各地的觀鳥好手外，也有來自南非、加拿大、美國、荷蘭、厄瓜多爾、西班牙及英國等七國國際鳥友參與，從六歲到六十六歲都有，其中有八支隊伍是由親子組成，相當有看頭。

邀美國知名旅遊節目拍攝

為推薦台灣賞鳥旅遊，雲管處也邀請美國公共電視網知名旅遊節目（Joseph Rosendo`s Travelscope）製作團隊來台，為雲嘉南豐富的鳥類生態、南鯤鯓代天府的宗教文化、濕地生態留下紀錄，同時邀請亞洲及美國旅行業者來台踩線，體驗別開生面的馬拉松賞鳥比賽，希望吸引外國友人來台旅遊。

觀鳥大賽比賽範圍涵蓋雲林縣、嘉義縣市及台南市，時間從昨天上午十點半到今天上午十點半，在廿四小時內，各隊自己安排觀鳥路線，使用「eBird」手機APP記錄，即使未看到鳥、拍照，以鳥鳴聲也可算進記錄，以觀察到最多鳥種數目為獲勝。觀鳥馬拉松大賽因比賽時間長、範圍大，挑戰性高，去年冠軍隊伍觀察到二百三十七種鳥種稱王。