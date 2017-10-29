〈南部〉水陸戲獅甲首日拚戰激烈 今爭獅王

2017-10-29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕連續兩天在高雄市立國際游泳池、高雄巨蛋舉行的「高雄水陸戲獅甲」，今年共有五國十支獅隊參賽。賽事首日，來自香港及馬來西亞兩支獅隊在水上樁落水，其中馬來西亞的獅頭還因臉部撞上樁陣送醫急救。首日賽事結束後，各國參賽獅隊今天將齊聚高雄巨蛋一爭高下，角逐本屆獅王霸主。

馬國、香港隊選手 水上樁落水

高市文化局指出，兩位落水的選手，其中香港選手無大礙 ，而馬來西亞受傷選手送至醫院，初步診斷臉部、胸骨挫傷、腳扭傷，意識清楚；香港獅隊在第一輪賽事結束後，再次踏上樁陣，但又再度落水，馬來西亞則因未帶第二組選手來台，只得被迫放棄第一天的比賽。

上屆戲獅甲由「中國深圳松崗比麟堂醒獅團」奪下獅王寶座，此次「比麟堂醒獅團」來勢洶洶，在第一天賽事中不但克服泳池的波光影響，更以精湛的武技奪下最高分；新加坡藝威體育會只差第一名○．○七分暫居第二名；而台灣「基隆長興呂師父龍獅團」則以些微分數落後、屈居第三名。

中國隊暫居最高分 今移師巨蛋

今天下午戲獅甲將移至高雄巨蛋舉辦第二天賽事，十支獅王隊伍一路從水上激戰到陸面，讓高雄這項悠久的舞獅競技活動，獲得許多觀眾喜愛，也培養出許多獅迷。文化局表示，兩天總分合計最高者即為本屆獅王，歡迎民眾到場替台灣的獅王加油打氣，把冠軍留在台灣。