〈南部〉以高雄為母港 公主遊輪首航越南

2017-10-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕公主遊輪以高雄為母港，昨天由旗下「藍寶石公主號」首航越南下龍灣，因為是母港首航、又具新南向指標，高雄市長陳菊專程到場致意，形容是市港合作、共同啟動的郵輪經濟新紀元。

市港合作拚觀光 具新南向指標

高市府統計，今年造訪高雄郵輪有八十二艘次，比去年廿四艘次大幅成長，八十二艘次約可帶來十二萬名旅客，為高雄挹注不少觀光動能。

公主遊輪是第二家以高雄為母港的郵輪業者，昨天出發前往越南下龍灣的藍寶石公主號，則是以高雄為母港的新南向第一艘次旅程，對全力推動新南向的高雄別具意義，陳菊也專程到場。

陳菊指出，市府積極爭取高雄港與基隆港成為雙母港，如今美夢成真，要特別感謝港務公司及公主遊輪台灣分公司協助促成。

公主遊輪說明，昨航程共有近兩千名遊客，將前往越南下龍灣及香港，相同航程今年有三艘次，累計有六千餘遊客參與，其中約兩成是外國旅客，分別從其他國家搭機來台灣、再轉搭郵輪南向旅遊。

陳菊感謝郵輪採購高雄農產

除了新南向與城市觀光層面，經高市海洋局、農業局引薦，公主遊輪也首次向高雄在地農產品供應商、自然綠洲國際採購大批農產品，包括蔬菜兩百六十餘公斤、香蕉七百五十公斤，皆是擁有履歷認證的優質在地食材。

陳菊感謝郵輪業者能讓遊客享用最新鮮健康的在地農產，也期待未來能拓展至漁業產品，並和更多國家在海洋觀光產業有更多合作機會。

除陳菊親自出席，市府也由副市長許銘春率領海洋、觀光與都發局等單位組團上船，除考察越南當地郵輪及觀光設施，也會前往香港考察遊艇碼頭設施，做為未來高雄發展遊艇服務產業參考。