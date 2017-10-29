〈南部〉萬巒豬腳節推豬腳歌、豬腳舞 邀大家飆舞

2017-10-29

消費送摸彩券 最大獎汽車

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬巒鄉公所以當地著名的豬腳為號召，連續三年舉辦豬腳節活動，帶動豬腳街消費，今年獲得業者及攤商支持，提供汽車做為活動摸彩獎品，預估遊客量將再創新高，此外，公所為吸引年輕族群走進萬巒，今年特別打造豬腳歌「絕世好咖」歌曲，並推萬巒豬腳舞，還提供四十二萬作為「街舞」比賽獎金。

公所提供42萬當街舞賽獎金

為期兩天的第三屆萬巒國際豬腳文化節昨天登場，現場擺設一百攤的農特產和特色美食園遊攤位，民眾可購買每張一百元的「消費摸彩券」，等同現金可購買現場商品，最大獎是汽車，還有腳踏車和豬腳伴手禮盒等禮品。

備500碗粄條 挑戰大胃王賽

為推廣在地美食，主辦單位昨天準備五百碗粄條，邀現場民眾一起挑戰大胃王的頭銜，縣長潘孟安、立委周春米、蘇震清等人與鄉親參與趣味競賽，在舞台上大啖粄條。

潘孟安指出，萬巒豬腳文化節可帶動在地消費，促進地方遊憩觀光，遊客到場吃豬腳、粄條，還可以透過網路下單，創造多元產值。

萬巒鄉公所為吸引年輕族群走進萬巒，今年特別打造豬腳節「絕世好咖」歌曲，並推出萬巒豬腳舞，還提供四十二萬作為「街舞」比賽獎金，邀請知名樂團玖壹壹、八三夭前來助興，另有日、韓、港、澳及新加坡等地的舞者同場尬舞，讓民眾感受視覺與味覺交融的魅力。