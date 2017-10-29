〈台北都會〉結婚逾70年 兄弟夫妻檔情比金堅

2017-10-29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市民政局昨表揚一三三對結婚超過半世紀的「金婚」夫妻，其中婚齡最長的兩對伉儷，不但結婚超過七十年，還恰好是兄弟夫妻檔，昨一同到場接受祝賀。台北市長柯文哲出席獻上祝福，他致詞笑說，自己常說當醫生要細心、愛心跟耐心，要結婚五十年，大概也是要這些條件。「細心」就是常注意一下旁邊那個人，而家裡是講愛的地方，不是講道理的地方，有「愛心」一切好辦。柯打趣說，最困難的「耐心」，有時候碎碎念，就當作沒聽到，「耐心」很重要。

柯表示，在場各位都是結婚超過五十年的，很值得現在年輕人學習，市府準備了象徵長壽的百壽糕，送給每對夫妻，除了表達重陽敬老之外，也是表達對金婚夫妻的祝福。

今年金婚夫妻婚齡最高的兩對，是南港區的兄弟夫妻檔，鄭添福、鄭劉腰夫婦婚齡七十三年，鄭添壽、鄭謝汝婚齡七十年。鄭添福、鄭劉腰是相親認識，鄭劉腰婚後為照顧子女，在麵粉工廠夜以繼日做粗工，還替人洗衣當保母。後來鄭添福的父親因病過世，年幼的弟弟妹妹們都依靠他們生活，鄭劉腰也努力扶助小姑、小叔成家立業。

而鄭添壽、鄭謝汝夫妻則是親友介紹認識，鄭添壽說，婚姻生活一路走來有辛苦、有歡樂，金婚是起點，往後的路還很長，在夕陽餘暉下挽著老伴的手，一個眼神，一個微笑，一個動作，都能心靈相通，就像歌曲「家後」描寫的情境一樣。