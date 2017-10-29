〈台北都會〉創業年近萬家 市府設俱樂部交流

2017-10-29

〔記者黃建豪／台北報導〕柯市府將「青年創業與企業創新」定為台北市產業發展趨勢，而市府早從二○一一年就開始補助產業創新與創業，六年來補助金額高達十二億元，也幫助了北市在二○一六年的新設公司中，有九八八二家、達六成二的比率是十八歲到四十四歲的青年創業。產業發展局昨於華山文創園區「台北創業家創新展」成果展，同步舉辦「台北創業家俱樂部成立大會」，盼全面整合創業資源，並定期舉辦聚會，讓創業家有交流互動的場合。

台北市政府二○一一年實施「台北市產業發展獎勵補助計畫」，從創業、研發、品牌到育成，以補助及媒合企業投資等方式，截至今年九月止，累計獎勵補助件數達一○八○件，補助金額近十二．二億元，從展店迅速的星球工坊爆米花到電影特效公司兔將影業，背後都曾接受北市府資源挹注。

六年來的新創補助成果，產業局以一日快閃的「台北創業家創新展」呈現，陳列一百家新創企業研發內容，包括樂石科技的互動攀岩裝置、 森思眼動的追蹤技術、酷手科技的手勢互動技術等，從昨上午十時逛展人潮就絡繹不絕。

昨天的重頭戲，則為台北創業家俱樂部正式成立，產業局局長林崇傑表示，創業一路走來都得歷經艱辛萬難，若能將這些寶貴經驗互相交流，台北的創新力量會更為龐大，還能帶動新創跨領域間的交流， 希望明年至少能有二次的定期大會。

而在產業局與經濟部官員致詞的同時，展區內的創業家早已在遞名片分享經驗。產業局表示，全球創業精神暨發展機構（GEDI）公布的二○一七年「全球創業精神暨發展指數」，台灣在一三七個國家中，排名第十六名，在亞太地區則排名第二、僅次於澳洲，顯見台灣創業活力旺盛，若能進一步轉化為創新創業的動能，將可帶動整體產業競爭力。