〈台北都會〉北市公共運輸轉乘優惠 明年擬納YouBike

2017-10-29

先搭車再騎 前30分鐘免費

〔記者黃建豪／台北報導〕YouBike使用率逐年增加，台北市提供的公共運具轉乘優惠，除捷運轉公車，雙向可折扣八元外，明年上半年前也打算將共享自行車YouBike納入，可能優惠方向擬朝搭捷運、公車後，轉乘YouBike可免收前三十分鐘五元的費用，先騎YouBike轉乘捷運、公車比照現行優惠。

先騎再搭車 比照現行優惠

現行提供轉乘優惠的公共運輸工具，僅包含台北捷運及雙北聯營公車，今年七月則加入號稱「類捷運」的幹線公車，雙北民眾持悠遊卡搭乘這些公共運具，在一小時內都有轉乘優惠，不論是捷運轉公車，或公車轉捷運，持一般悠遊卡都可享有八元，持學生卡也有六元，持愛心卡、敬老卡有四元折扣。

初估明年上半年上路

按照交通局規劃，YouBike轉乘優惠的可能性方案，為民眾搭乘捷運、公車後再騎YouBike，在一小時內可享有YouBike前三十分鐘免費，意即可省五元，先騎YouBike再轉乘捷運、公車則比照公車轉捷運的方案辦理，初估明年上半年之前會上路。

根據公共運輸處統計則發現，今年一月到九月騎乘YouBike後，在一小時內有轉乘捷運或公車的人次，達一千萬人次以上，顯示YouBike有必要被納入提供公共運具轉乘優惠的公共運具之內。

交通局：系統整合需要時間

交通局則表示，他們早從去年就有此構想，但轉乘優惠納入YouBike會同時牽動台北捷運、微笑單車公司、悠遊卡公司與各大公車業者，因此業者間的溝通、系統整合都需要時間，局內一直都有在檢討。但提供轉乘優惠對公共運具營運方影響甚大，以北捷為例，一年支出補貼經費就高達十二億，若納入YouBike勢必會造成微笑單車公司收入減少。

業者：全力配合 細節研議中

對此，微笑單車公司公關林苑毓表示，公司也將YouBike視為公共運具的一環，若市府要將YouBike納入轉乘優惠體系，就會全力配合，但優惠如何提供的細節，雙方尚在研議當中，目前還沒有定案。