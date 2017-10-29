〈台北都會〉老人遭家暴 阿嬤比阿公高兩倍

2017-10-29

〔記者賴筱桐／新北報導〕家有一老，如有一寶！昨天是重陽節，許多長輩享受天倫之樂、含飴弄孫，但也有部分長者活在家暴陰影中。根據新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，去年老人遭受家暴通報案高達一二二四件，阿嬤受暴比率是阿公的兩倍；社會局分析說，受暴原因和長輩的身心狀況有關。

據統計，一○五年共有一二二四件老人遭受家暴的通報件數，其中男性有四一七件、佔三十四％，女性八○七件、佔六十六％，今年上半年共六七七件，男性二一八件、女性四五九件，顯示阿嬤的受暴比率比阿公高。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺分析說，老人受暴案件有三大類型，包含直系血親子女或孫子女對雙親或祖父母施暴、配偶或伴侶間暴力，及其他四親等之間的家庭暴力，施暴樣態以精神或語言暴力最多，佔五十％至五十六％，其次是肢體暴力。

許芝綺指出，老人受暴原因主要和長者的身心狀況有關，例如老人生病，晚輩或配偶長時間照顧，因身心俱疲而引發言語衝突或肢體暴力；也有長輩年輕時疏於照顧家庭，年老後重返子女身邊，受到不當對待；或長輩過於寵溺子女，導致晚輩成為「啃老族」，持續經濟需索或對家中財產分配不均，進而施暴威脅。

老人如何預防受暴？許芝綺表示，家中若有生病長者，家庭成員應共同分擔，避免主要照顧者壓力過大而引發暴力行為。長輩在家胡思亂想容易引起家庭衝突，建議走出家門和人群互動。