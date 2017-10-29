〈台北都會〉興建南北竿大橋 賴揆允兩個月定案

2017-10-29

〔記者林欣漢／綜合報導〕行政院長賴清德昨天到馬祖視察地方建設，聽取金額高達一一○億元的南竿、北竿連絡大橋的規劃辦理情形，並參訪北海坑道、到天后宮參拜，他允諾支持連江縣政府提出的藝術島、智慧島等計畫，至於南竿、北竿大橋建設案，他表示再研議，二個月內定案，他笑說，「我不是只來喝馬酒，真的有誠意協助馬祖的建設發展。」

連江縣長劉增應昨天向賴清德簡報說，馬祖近十年來的遊客人數成長五倍多，但每年三月到六月受到濃霧影響，船隻與航班常被打亂，對觀光發展影響甚鉅，希望中央政府斥資一一○億元，在南竿、北竿之間興建長三．一六公里的跨海大橋，工期八年。

連江縣長：總統也認可納前瞻

劉增應表示，蔡英文總統、交通部長賀陳旦今年先後視察馬祖時，都認可將南竿、北竿大橋納入前瞻基礎建設計畫，可行性評估已經送到交通部公路總局。

賴清德也強調，馬祖與金門以前都是戰地，在捍衛台海安全有很大的功勞，他到馬祖就是以具體行動表達對馬祖的支持，馬祖擁有戰地風光、藍眼淚等豐富的自然景觀，縣府與民代也團結一心推動地方發展，讓他對馬祖的發展很有信心。

賴清德也稱讚同為醫師的劉增應，誠實面對馬祖的自然條件，務實擬定策略，很有執行力，例如推動胃部幽門桿菌篩檢，讓馬祖人的帶菌率從八成減至二成；賴清德並說，縣府提出的國際藝術島、幸福智慧島、汰換海砂屋體育館、新建東引三千噸交通船等計畫，行政院原則上都會支持。

至於南竿、北竿大橋興建計畫，由於工程規模浩大，賴清德允諾帶回行政院務實討論，在二個月內定案，他也建議馬祖在觀光發展上，找廢棄軍營辦理漆彈戰爭比賽，「一定有人來！」