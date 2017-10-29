〈台北都會〉基隆產博會 新竹市長林智堅交流取經

2017-10-29

72米長潛艇堡 向金氏世界紀錄叩關

〔記者林欣漢／基隆報導〕「基隆城市產業博覽會（產博會）」今天是最後一天展出，參觀人潮已突破二十萬人次，新竹市長林智堅昨天帶領市府團隊前來參訪，與基隆市長林右昌分享城市治理與舊城振興的經驗；產博會現場也打造長七十二公尺的海鮮潛艇堡，挑戰金氏世界紀錄，但尚待認證，今天由基隆交響管樂團繞場演出，為活動畫下圓滿句點。

林右昌為林智堅及新竹市府團隊人員，親自導覽產博會的八大展館。兩名年輕的市長一起現身，吸引婆婆媽媽爭相握手，直呼兩人很棒、很帥。

林智堅表示，新竹和基隆有相同基因，因為地理位置的關係，都市發展得很早，但過去因缺乏整體城市的規劃而導致發展停滯，看到林右昌對基隆未來規劃的決心與用心，下了一帖正確的方針，相信基隆會有嶄新的面貌與契機。

竹市長：與基市長皆為「行動派市長」

林右昌說，基隆和新竹的規模相近，施政理念也有許多契合點，有很多可以互相學習，未來可以促成更多市政經驗交流與合作，成為北台灣兩個都市發展的新典範；林智堅笑說，他和林右昌都年輕且對市政很有熱情，「一樣都是腎上腺會急速飆高的行動派市長」。

昨天中午，產博會舉行「千人創意海鮮美食」活動，慶祝基隆市建府七十二週年，基隆經國管理暨健康學院等校的餐飲系學生，使用一百四十四個潛艇堡串連為七十二公尺長，口味豐富並結合基隆漁產，有法國塔塔醬、馬來西亞參巴、客家紅槽中卷、日式黃金蟹可樂餅等，還有學生裝扮成海鮮精靈，端起潛艇堡走秀，吸引民眾目光。