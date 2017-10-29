〈北部〉坐看峽谷聽音樂 上千人同樂

2017-10-29

太魯閣峽谷音樂節登場

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣峽谷音樂節昨在太魯閣台地磅礡登場，今年舞台設計以「山」為主題，更具視覺穿透力，因峽谷一早天氣晴朗、氣候宜人，上下午二場活動共吸引逾千名遊客席地而坐，並在蟲鳴鳥叫陪伴下，以最舒服的姿勢享受迴盪在峽谷間的天籟樂音。

邁入第十六屆的太魯閣峽谷音樂節，是花蓮年度重要音樂活動之一，今年人潮雖不如往年，但仍有千名遊客攜家帶眷坐看峽谷、聆賞樂音，內政部次長花敬群也受邀出席，一身休閒裝扮與民眾享受來自峽谷的音樂饗宴。

內政部次長花敬群說，太魯閣國家公園管理處連辦十六年峽谷音樂節確實不容易，提供民眾享受音樂的機會，與自然、心靈相互契合，在這美麗的天氣、心情下，接受音樂洗禮，並謝謝萬榮國小合唱團等多組團體的精采表演。

「坐看峽谷聽音樂！」太管處長楊模麟說，太魯閣峽谷音樂節已是園內「老字號」活動，自二○○二年舉辦至今，邁入第十六年，每年各具演出特色，粉絲年年熱情捧場，今年舞臺特別設計為山形，除增加穿透感，也與高山峽谷相呼應。

無法到場 網路直播受歡迎

太管處昨也為無法到場參與活動的遊客，另安排臉書網路直播，供民眾同步領略峽谷音樂之美，為期一天累積千人瀏覽分享；揭開活動序幕的萬榮國小合唱團，更以享譽國際的太魯閣族美聲開場，熱情、奔放的清澈人聲，瞬間吸引現場千名遊客起身同歡。

下午場活動，太魯閣台地約一時許湧入人潮，因午後陽光和煦，伴隨涼風非常舒適，不少人更從樹蔭下轉至青綠草坪上席地而坐、簡單野餐，柳姓民眾一家人還特別自宜蘭搭火車轉接駁車參加，就為一睹排笛王子張中立、「逆光飛翔」盲人鋼琴家黃裕翔及小胖林育羣的風采。