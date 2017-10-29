〈北部〉代縣長吳澤成證實 可能離開宜蘭

2017-10-29

吳：政院有人才需求 無關選舉

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前中油董事長陳金德傳將取代吳澤成，接任宜蘭縣代理縣長，為明年底地方選舉布局，吳昨天證實確有離開可能，但不會在十一月一日交接，他澄清此事無關選舉，閣揆賴清德上任後有跟他接觸，說明行政院有人才需求，自己並非「被去職」。

陳金德：沒收到接代縣長通知

外傳民進黨安排陳金德「先代理，再參選」，有些人認為吳澤成代理縣長九個月來，施政表現優質，卻因選舉被「拔官」，為他抱不平；針對此事，記者去電陳金德，陳未接電話，隨後以簡訊回覆說，沒有收到接任代理縣長的通知，仍低調以對。

吳澤成接受電話訪問時說，可能離開宜蘭，要去哪兒還不知道，他處於被動，被指派什麼樣工作，就努力去做好，不去想明天要幹什麼，至於代理縣長繼任人選，是否參選下屆縣長等議題？他不表示意見。

吳澤成說，很多人打電話給他關心去留問題，最近參加揭牌，眾人關注焦點不是活動本身，而是「這件事」，這對當事人、政府都不是好事。「我不戀棧任何職位！」吳澤成直指已做好隨時休息的準備，如果還有能力，做點事情總比躺著好。

談到代理縣長感言，吳澤成說，每天解決一些件事，讓縣民對施政有感，就覺得有成就感，他任內提出配合前瞻的縣政八年計畫，已送交縣議會待審，十一月七日議會開議後，會不會進議場做施政報告，則要看接下來的情勢演變而定。