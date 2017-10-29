〈北部〉30士子開中門 兄弟、夫妻檔耀門楣

2017-10-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「苗栗縣士子開中門活動」昨天在苗栗市文昌祠登場，今年有十名博士、廿名高考及格者參加，遵循古禮舉行開中門祭聖；謝京恩、謝州恩兄弟，相互砥礪，同獲博士學位；施宏達、陳奕如夫婦，愛相隨一起通過國家三等考試。縣長徐耀昌一一頒發證書、勉勵金及「紅綾餅」恭賀，勉勵士子們奉獻所長，為國家社稷謀福、創新。

苗栗縣士子開中門活動，邁入第十一年，累計近四百五十名現代士子參加，是全台唯一由官方舉辦的開中門活動。苗栗縣政府依循宋代「金殿傳臚」、贈「紅綾餅」等儀式，恭賀士子們，讓士子們感受古代進士及第的尊榮。

謝京恩、謝州恩，兩人分別獲得淡江大學中文系文學博士、師範大學科學教育理學博士，由於家住苗栗市文昌祠附近，從小就嚮往有一天能夠開中門，光耀門楣，兄弟苦讀多年終於拿到博士學位，讓教職退休的父親備感榮耀。

施宏達、陳奕如夫妻，同年一起通過特種考試地方政府公務人員三等測量製圖職系測量製圖科，目前分別在苗栗縣銅鑼、頭份地政事務所服務。兩人是中興大學研究所學長、學妹，進而相戀，原本只是施宏達要考，陳奕如陪讀，結果雙雙金榜題名。

通過公務人員高等考試三級交通行政職系觀光行政科的縣府民政處自治行政科長詹家銓也參與，讓主辦活動的民政處同事與有榮焉。

今年參加士子開中門的博士有謝京恩、謝州恩、黃上豪、羅彥翔、彭凱彥、劉世慧、林璟汶、邱奕瑋、陳曉蓁、余慶峰。

高考及格士子有何珮儀、林明宜、翁錚彥、吳國正、徐子玉、陳明鈺、謝庭宜、古筱萱、藍智鴻、蔡易臻、湯捷涵、羅怡瑛、曾兆立、葉柏威、施宏達、陳奕如、劉靖汝、詹家銓、林淑娟、楊霈淳。