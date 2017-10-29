〈北部〉配合綠捷 六號生活圈道路徵收啟動

2017-10-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕綠線捷運工程預計明年初動工，其中G01到G03站將使用六號生活圈道路，由於道路至今仍未徵收，市府已於八月底召開第一場公聽會，預計徵收長度約一．七公里的五十米大道，徵收金額將超過十億元，由於明年並未編列預算徵收，市長鄭文燦指示先行使用軌道基金，後年三月就可配合捷運土木工程一併發包施工。

工務局長黃治峯表示，六號生活圈道路已更名為「八德區介壽路至建德路新闢道路」，從八德擴大都市計畫建德路、仁德一街口沿仁德一街，穿越建國路、豐田路沿著產業道路，最後再連接介壽路六八五巷（伍陽農場）旁，新闢道路是配合捷運綠線土木工程，未來，市府會委託捷運施工單位一併施工。

徵收、拆遷補償費 超過10億元

「八德區介壽路至建德路新闢道路」將徵收的面積為八萬五千平方米，其中私有土地六萬五一七七平方米、占七十六．六八％，桃園農田水利會土地八二八四平方米、占九．七五％，其餘則是公有土地，預估徵收、拆遷補償費用將超過十億元。

由於工務局明年只編列二千萬元作業費用，鄭文燦指示使用軌道基金進行徵收，目前軌道基金將近五十億元，足以應付徵收所需款項；市府統計，徵收主要範圍在八德區建國段、大庄段、福興段等地段，須徵收約一○四筆地號土地、所有權人共三八九人，會以協議價購方式取得土地，必要時才採取徵收手段。