〈北部〉媽祖昇天祭 日遶境夜饗食福宴

2017-10-29

〔記者魏瑾筠／八德報導〕「媽祖昇天祭」昨天於八德區文昌公園舉行，今年活動結合白天的傳統祭典、遶境祈福活動、馬祖文化美食節及晚上的千人食福宴，場面盛大又熱鬧，市長鄭文燦表示，目前在桃園市定居的馬祖人約有五萬人，比馬祖的一萬二千人還多，為了保存馬祖文化，在桃園市發起「媽祖昇天祭」活動，市府也將在十一月三日進行大湳閩臺宮和龍山寺修復工程開工，恢復閩東建築原貌，成為媽祖信仰中心與觀光亮點。

「媽祖昇天祭」是馬祖當地的重要信仰活動，為凝聚馬祖人情感並推廣馬祖文化，桃園市馬祖同鄉會、媽祖交流協會等單位，在桃園發起「媽祖昇天祭」活動，以從馬祖天后宮分香來台的閩台宮媽祖為主神，從接駕、會香、遶境到最後的祭祀大典，均依循隆重的祭祀古禮進行，典禮中包含敬天拜后、燒馬糧及祈福風燈等儀式，主祭官由市長鄭文燦擔任，率領副秘書長邱俊銘等人進行敬拜。

晚間席開百桌的「千人食福宴」將活動氣氛炒到最高點，上千人一同品嚐道地馬祖菜，主辦單位說，使用的食材都由馬祖空運來台，推出的菜色包括有馬祖漢堡之稱的「繼光餅」、淡菜、炒魚麵等，民眾不用到馬祖就能吃到道地「馬祖味」。

鄭文燦說，桃園市堪稱「馬祖人的第二故鄉」，桃園市也與連江縣簽署「桃園連江交流合作備忘錄」，推廣馬祖海洋文化，並把「媽祖昇天祭」列為桃園重要文化活動之一。