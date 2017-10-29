〈北部〉百花迎賓 桃園花彩節楊梅搶先登場

2017-10-29

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市第三屆花彩節楊梅場昨天率先登場，以「花現楊梅．童遊花海」為主題，用大波斯菊、百日草、向日葵等，營造漸層花海等特色亮點，市長鄭文燦表示，即日起到十一月五日，民眾可把握機會到楊梅區上湖派出所對面農田，欣賞百花盛開的美景。

楊梅場打造多個主題裝置藝術品，例如，以跳舞的文心蘭為主題設計「婆娑世界」、結合竹編藝術的「凝．生花」、結合社區與小學生彩繪火車站的「啟程」、展現酪農特色的「楊梅NEW起來」，以及展現客家特色的手作藝術與竹編桌椅「迎賓奉茶」，讓民眾暢遊花海之間，隨時找到拍出美照的靈感。

與裝置藝術合照 上傳抽手機

楊梅場活動期間，民眾只要與裝置藝術合照並上傳社群網站，就有機會抽中知名廠牌手機，楊梅區長姚敦明提醒，桃園市第三屆花彩節共有六個行政區規劃花區，楊梅場最早登場，最後壓軸的大則是溪花區，相關活動資訊可到http://www.rs-event.com.tw/2017FCF/index.html查詢。

花彩節同時也有慶祝楊梅區農會成立一百週年的活動，鄭文燦說，楊梅區一直致力推動地方農業發展，市府也會做為農民的後盾，包括去年已通過的觀音蓮花休閒農業區，另有今年通過的四個休閒農業區將於十一月公告，明年還規劃申請楊梅上湖、三湖休閒農業區，鼓勵農民經營休閒農場、民宿，舉辦更多活動，讓遊客走入農村。