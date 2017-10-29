〈中部〉素人的金導獎 詹秀珠最大贏家

2017-10-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府新聞局舉辦「當導演，你行的」影像製作培訓課程，免費教導民眾影片創作，並設置「金導獎」，供學員參賽角逐。今年「金導獎」昨晚舉行頒獎典禮，共五部作品獲獎，其中，詹秀珠囊括多項大獎，成了最大贏家。

頒獎典禮由新聞局長卓冠廷、新銳導演洪馬克、紀錄片導演陳正勳、導演林志宏等人共同頒獎。

卓冠廷說，很多人希望藉由影片把身邊的點點滴滴記錄下來，卻沒有學習機會，因此新聞局辦理影像製作培訓課程，教導大家利用手邊器材，把生命中讓自己感動的事物透過影像記錄起來，新聞局並設置「金導獎」，讓課程學員透過良性競爭強化攝影能力。

今年課程培訓學員有五百五十人次，參賽影片高達八十七部。很多課程學員從未接觸攝影，卻能透過課程，在短時間內拍出高品質作品，獲得個人組最佳導演獎的詹秀珠原本完全不懂攝影，現在卻能透過剪輯、後製，透過影片完整記錄自己的生活點滴。

「金導獎」得主昨晚公布，個人組最佳導演獎、網路票選的最佳人氣影片獎及公開徵件的最佳導演獎由詹秀珠的「一甲子的夢」奪得；個人組最佳編劇獎由王伯倫的「男兒不能當自強」獲得；個人組最佳攝影獎由蔡宛玲的「毛孩故事—波噓Porsche」拿下；最佳團體獎由鍾萍佳、郭寬、張亦廷、吳沁璐等人的「樂饋計畫」獲得；公開徵件的「最佳影片獎」及網路票選最佳人氣團體獎由張程智、呂時瑋、林晉賢的「迷途Lost」拿下。