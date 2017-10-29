〈中部〉市府斥資4千多萬 大雅百餘戶終有自來水

2017-10-29

〔記者李忠憲／台中報導〕市府推動自來水普及化，期盼市民都能有安全、衛生的自來水可用。市長林佳龍昨出席大雅區秀山、橫山里自來水延管完工說明會時，除感謝立委洪慈庸及中央支持讓工程順利完工，對於四千多萬經費造福百餘戶可用自來水，他認為為了市民生活品質，這投資相當值得。

秀山里及橫山里部分偏僻地區居民長年沒自來水可用，立委洪慈庸等民代進行協調，獲經濟部補助二七七二萬餘元，加上市府編列路修配合款一七二二萬，施作六．八公里的自來水工程，造福超過一二五戶居民，也使大雅區自來水普及率自一○三年的九十六．○六％，成長到九十七．三七％。

林佳龍昨與立委洪慈庸、自來水公司四區處處長蕭淑貞及多位民代均出席完工說明會。林佳龍說，這次工程總經費四千多萬元，共百餘戶居民受益，為了市民生活品質，是相當值得的投資。

經濟部水利署長賴建信表示，全台無自來水用戶有五十萬戶，多數因為路修費用沒到位，因此無法推進。林市長重視用水安全，願意支持看不到的建設，是這個小工程的偉大之處，讓居民們不用再擔心飲水安全問題。

另外，清水區大楊國小八十九年遷校後，二層樓舊校舍閒置至今，清水區公所一○五年為活化閒置空間，完成一樓修繕，規劃兒童遊戲空間、桌球館、薩克斯風練習使用等。林佳龍昨也前往視察，將動用第二預備金二二二萬元修復二樓空間，未來將規劃為長青學苑，也供社區長者長照二．○使用，服務銀髮族。