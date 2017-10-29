〈中部〉文化部挹注逾11億 國家漫畫博物館啟動

2017-10-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府與文化部將在中台灣電影中心，合建「國家漫畫博物館」，台中市長林佳龍與文化部長鄭麗君昨天簽署合作備忘錄。市府指出，文化部將投入十一．五億元，一同推動動漫、影視產業，扶植青年創意、打造台灣原創IP（Intellectual Property，智慧財產）。

林市長與鄭部長簽署合建「國家漫畫博物館」合作備忘錄後，並現場欣賞在地漫畫創作，漫畫家也致贈Ｑ版漫畫給兩人，以及市府新聞局長卓冠廷等人。

鄭麗君說，國家漫畫博物館計畫昨正式啟動，將為台灣漫畫建立一個完整的家。漫畫不僅是出版業，也能發展為影視，成為豐富的故事來源，文化部並鼓勵各縣市政府成立創作交流基地，不讓創作者單打獨鬥，由政府支持、產生更多故事，讓產業更有未來。

林佳龍表示，中台灣電影中心有國家漫畫博物館，如虎添翼，豐富台中的內容產業。

預定明年動工 一○九年完工

卓冠廷指出，為讓中台灣電影中心與台中產業結合，也考量中台灣有七千多位學生、約百位漫畫家，市府決定以動漫產業為主，文化部今年九月同意合建，並允諾在軟、硬體上挹注十一．五億元，預定明年動工，一○九年完工，感謝立委張廖萬堅大力爭取。

新聞局說，國家漫畫博物館將包含國家漫畫研究及產業智庫中心、圖書館及漫畫創作體驗室、展覽互動區、漫畫文創商品區等。其中，圖書館及漫畫創作體驗室將包含放映室與典藏庫房，讓民眾可以欣賞到台灣漫畫家的作品。

值得注意的是，放映方式將運用曲面投影、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，讓作品立體呈現；而台灣原創漫畫史料，文化部也將進行調查、研究、蒐集、保存、數位典藏，透過APP軟體加值運用，並經由網站展示介紹。除此之外，國家漫畫博物館也將舉辦推廣行銷活動與漫畫媒合會，促進產業交流合作。