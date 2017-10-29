〈中部〉溪州黑泥遊樂園 親子樂抹黑

2017-10-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州鄉的黑泥季重頭戲「黑泥遊樂園」昨天正式登場，鄉公所利用五公頃的台糖空地和溪州森林公園，把溪州開墾歷史的意象，全數融入「玩黑泥」遊戲中，民眾個個玩得像「黑泥人」，而今天下午兩點最大重頭戲「黑泥爭霸戰」登場，上百黑泥勇士將下場闖關，冠軍可獲價值兩萬多元的iPhone 8。

黑泥季今年進入第三年，鄉公所在台糖空地和溪州森林公園打造「黑泥遊樂園」，公所秘書江昺崙說，目前將遊戲分成幼兒區、學生區、挑戰區，幼兒區適合親子同樂，例如在黑泥中撿球闖關，學生區，則是各學校和社區代表隊駕著「海盜船」勇闖黑泥池，大家合力拖著「戰船」勇往直前，時而遭到對手「泥巴」攻擊，雙方演變成泥巴戰，大家玩到最後都變成「黑泥人」，現場笑聲不斷。

鄉長黃盛祿說，溪州的莿仔埤圳是人工開鑿的水圳，重要性不亞於八堡圳，它灌溉了溪州、竹塘、埤頭、二林等鄉鎮，肥沃的黑土，種出品質一流的濁水米，最鮮甜的溪州芭樂和羅漢松等高級苗木。

黃盛祿表示，溪州鄉因為在水源頭，黝黑的濁水泥沙土孕育出溪州鄉特有的農產，黑泥有如農民的「黑金」，他們希望大家珍惜這項珍貴資源，也讓民眾更親近土地，透過遊戲的方式，除得獲得愉悅外，也能體會到黑泥對溪州的重要性。

稻米產銷班長葉豐端說，黑泥是老天爺對溪州鄉的「恩賜」，黑黝黝的圳水，其實飽含黑砂，黑泥是最好的土壤介質，但平時就得「耘土」和拔草、除螺，年終才有更好的收成。

黃盛祿則說，莿仔埤圳孕育出溪州鄉多樣的農產，農民為了引水拾土耕作，絞盡腦汁，耘土整地，非常費工，但只要肯付出，肥沃的黑土就給農人最好的回報。