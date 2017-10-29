〈中部〉工藝稻草文化節開幕 林聰賢送利多

2017-10-29

非灌區農田水利設施列前瞻

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮公所第十九年舉辦的工藝稻草文化節昨日開幕，農委會主委林聰賢在開幕式中回應草屯鎮長洪國浩的「由中央施設非灌區農田水利設施」建議，表示農委會去年已開始做，今年也在前瞻計畫編預算，逐年改善非灌區的灌溉設施。

今年第十九年舉辦的工藝稻草文化節系列活動，昨日起一連三週的週六、日在草屯鎮植物公園有各式節目，現場有以「幸福稻草屯」大型稻草編織和各種DIY活動，另外還有周邊的農田泥巴大戰、千人焢窯、明華園歌仔戲、紙風車劇團演出，將持續到十二月廿二日全部結束。

昨日的開幕活動節目活動非常豐富，表演節目從上午到傍晚幾乎沒有停歇，而開幕式壓軸節目請來留法薩克斯風演奏家林寬吹奏大家熟悉的樂曲，年僅廿二歲的林寬演奏功力精湛，加上年輕帥氣的外表，吸引很多民眾上前拍照，聽眾聽得陶醉，每首曲子結束就響起熱烈的掌聲。

農委會主委林聰賢昨日到場參加開幕式，是十九年來首次有農委會主委參加，林聰賢此行有拉抬代表綠營參選南投縣長的草屯鎮長洪國浩之用意。

草屯鎮長洪國浩請命獲回應

洪國浩昨代南投縣的非灌區農民請命，認為當年要向農民收水租，不願繳的就列為非灌區，但現在取消收水租，就應一視同仁，非灌區由公所或縣府負責，但地方政府無力施設，農民多要花錢來引水溉，建議應由中央統籌來建設。

林聰賢表示，去年起農委會每年編列二、三億元來施設非灌區農田水利設施，現在也在前瞻基礎建設計編列預算，逐年將非灌區的灌溉設施改善完成。

曾任南投水利會長的草屯鎮長洪國浩指出，全台屬非灌區的農田和農園多達五十萬公頃，南投縣也有很多屬非灌區，以草屯鎮為例，平林、碧洲、新豐、坪頂等里都有，若能由中央來做，對農民幫助很大。