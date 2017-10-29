〈中部〉雲林國際農機展 行動農舍首亮相

2017-10-29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕行動農舍、哈雷級多用途搬運車、各式專業農機具等昨天都在雲林國際農機展開幕亮相，讓全國民眾與農民省去東奔西跑，一次滿足購買需求，舞台全天候安排精彩表演、集點闖關陪伴大家歡度假日。

邁入第12年 逾千攤位參展

邁入第十二個年頭的雲林國際農機展昨天起一連三天在虎尾高鐵特定區盛大舉辦，來自國內外三百九十六家廠商展出超過一千個攤位，是台灣最大規模的農機展覽，昨天開幕吸引數萬人進場，主辦單位預估單日進場參觀破十萬人次，三天可望超過四十萬。

雲林縣長李進勇表示，雲林是農業大縣，面對農業人口老化，要提升農業生產得仰賴農機，縣府積極協調各單位推動農機展，配合新南向政策領軍台灣農機產業走向國際市場。

嵩岳咖啡業者現場展售邀請大家品嚐產自古坑的台灣咖啡；農糧署副署長蘇茂祥以現場展示新型農機、各式專業農機具，對農民是一大福音。

哈雷級多用途搬運車 開眼界

還有第一次在農機展亮相的行動農舍，內部設施包括廁所、廚房一應俱全，二層樓的設計可讓農民休息睡覺，且如同露營車，一般車輛就能拉著走，青年農民詢問度相當高；雲林縣府農業處長林慧如建議業者，如果價錢再「親民」一些，應該會大受歡迎。

德商馮彥特別擔任解說，另有多國廠商參展，還有造型亮眼、色彩鮮豔的農機搬運車被媲美是哈雷級，讓人大開眼界，連屏東科技大學師生都專程包遊覽車前來，人潮絡繹不絕，展現台灣農業軟實力。