〈南部〉龍崎182線再現飆風 警6據點攔檢

2017-10-28

3天兩起事故 入夜後發生

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕一八二線龍崎段近來又出現汽、機車飆速，且多發生在晚上，尤其與高雄內門交界處的「水桶彎」，三天兩起交通事故，令附近民眾膽戰心驚；歸仁警方將結合監理、環保等單位，加強夜間攔查，希望透過「行政干預」的策略，讓駕駛無法再沿路猛催油門，確保安全。

從東區而來的一八二線，進入龍崎外環道後，至高雄內門交界，全長約十公里，沿途轉彎處與上下坡的路段多，又沒有紅綠燈，不需停等的汽、機車，時常出現競速情況；因意外頻傳，歸仁警分局今年四月開始執行防制危駕專案，遏止飆風。

歸仁警分局交通組長張世儒表示，防制危駕專案多於例假日的白天實施，在重要路段雙向共規劃了六個攔檢點，每次都會變換位置，讓違規車輛難以預測，無法心存僥倖。

張世儒說，根據統計，實施半年來，雖仍發生四起車禍，但無人死亡，且相較去年同期，減少了八件之多，顯見專案有嚇阻作用。

不過，本月廿四日之後，連續三天都有汽、機車交通意外，其中兩件在高雄內門轄區的水桶彎，警方發現疑似飆風再起，且時間點多是入夜後，利用防制危駕專案的空窗期。

為此，歸仁警方已規劃新的夜間攔查勤務，將與監理站、環保局等合作，在一八二線進行封鎖性路檢，不定時實施。

張世儒說，夜間聯合攔檢除取締超速，還有改裝、噪音等查緝，因動線縮減，駕駛經過時必須踩煞車，無法再一路狂飆。