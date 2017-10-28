〈南部〉六龜大武壠夜祭 邀民眾進部落體驗

2017-10-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄六龜大武壠荖濃部落每年農曆九月十五日固定舉行「大武壠荖濃夜祭」，這是族人每年最重要慶典，族人會擺放米酒、檳榔、香菸於公廨內，祭祀守護神「番太祖」，今年夜祭將於十一月三日登場，六龜區公所邀民眾一起走進部落，唱歌跳舞一整夜（見圖，記者黃佳琳翻攝）。

六龜區公所指出，大武壠夜祭更被高雄市府列為高雄市三大重要平埔祭典（阿里關夜祭、大武壠荖濃夜祭、小林夜祭）之一。位於高雄六龜區的大武壠族，每年舉辦荖濃夜祭，在荖濃公廨內擺上米酒、檳榔、香菸、豬肉等供品，族人們牽手、歌唱，燃放鞭炮、敲鑼打鼓，共同祭祀他們的守護神「番太祖」。

隨著時代變遷，許多族人成年後離鄉工作，但在這個重要的日子，所有族人會回家鄉凝聚在一起，一起為傳承大武壠族文化盡一份力。祭典當日清晨，由族人上山砍竹，留其尾端竹葉，立在公廨前後，燃放鞭炮，敲鑼打鼓，稱之「立向竹」，祭獻物品以米酒、檳榔、麻糬、香菸、豬肉為主。

荖濃夜祭的高潮是在公廨吟唱古調後，部落耆老牽戲帶領下，以傳統牽曲古調與舞步圍繞公廨，參與民眾和族人一起唱歌跳舞，慶祝番太祖聖誕。六龜區公所表示，每年看到在外地打拚的遊子回到部落，珍惜自己的文化，並隨著古調的節奏牽起族人的心，讓平埔文化傳承一代傳一代。