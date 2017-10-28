〈南部〉世界第一水陸擂台雙拼 高雄戲獅甲今登場

2017-10-28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕世界最高獎金、規模最大、首創水陸擂台雙拼的「二○一七高雄水陸戲獅甲」戰鼓再次響起！今、明兩天在高雄市立國際游泳池、高雄巨蛋登場，由五國十支獅王隊伍爭霸本屆獅王盟主。

高市文化局長尹立表示，高雄戲獅甲獎金與規模皆為全球最大，已成為世界公認三大國際舞獅大賽之一，與馬來西亞雲頂國際獅王大賽、澳門米高梅國際舞獅邀請賽齊名。

5國10隊 展現武術技巧

本屆首聚去年馬來西亞雲頂國際獅王大賽前三名同台競技，參賽獅隊來自馬來西亞、印尼、香港、新加坡、中國及台灣等五國十隊，以武術結合特技、體育，展現有別於傳統藝陣的力與美，淋漓盡致地激發精湛武學火花。

今天下午在高雄市立國際游泳池舉行的競技賽事，文化局打造全球唯一五．五米深水樁陣與水上樁島，獅隊必須克服波光粼粼與大貓怕水的恐懼，才能順利採青，贏得高分。

獅王將獨得40萬元獎金

明天各國參賽獅隊齊聚「高雄巨蛋」一爭高下，展現精彩絕倫的武術技巧，角逐本屆獅王霸主。兩天競技賽事以成績加總最高分者為總冠軍，獅王將獨得高達新台幣四十萬元獎金；賽事中更規劃藝陣文化表演，呈現南國特有的豐富民俗文化饗宴。

高市文化局指出，過去幾年獅王比賽都吸引破萬人次入場欣賞，今天下午在游泳池舉辦的比賽，票券幾近完售，而明天高雄巨蛋的賽事還有些許餘票可購，還沒購票民眾可在活動現場購買。