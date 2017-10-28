〈南部〉台東重陽禮金 綠島3500元冠全縣

2017-10-28

〔記者王秀亭／台東報導〕今天是重陽節，台東縣十六鄉鎮市公所已陸續發出重陽禮金，在台東縣政府五百元的基礎下，各鄉鎮市也加碼或舉辦活動，其中以綠島鄉公所加碼三千元最多，其他鄉鎮市為三百到六百元不等，唯有蘭嶼鄉未加碼，僅有縣府發放的五百元。

縣府發500元 公所各自加碼

各鄉鎮市公所每年在重陽節前夕發放重陽禮金，同時舉辦慶祝活動，讓長輩們互動交流，不過台東縣老年人口逐年增加，今年全縣重陽禮金約一千七百萬元，審計部台東審計室日前在「台東縣總決算審核報告書」中，指縣府重陽節禮金福利措施，超逾預警項目的認定標準，應檢討改善。

縣府社會處長曹劍秋表示，重陽禮金現金給付總額去年已被「警示」，已從原本六百元降至五百元，雖然每人領到金額不多，但長輩都很期待，因而今年仍維持發放。

各鄉鎮市公所多數加碼發放，綠島鄉加碼三千元，是全縣最多，綠島鄉長鄭文仁表示，重陽禮金加碼三千元已行之有年，全鄉老年人口四百餘人，公所還負擔得起而持續發放；六十五歲以上老人有一萬五千多位的台東市加碼三百元，市公所主秘溫忠仁表示，因老年人口數是各鄉鎮之冠，重陽禮金預算龐大，幾經考量，認為將多餘的錢用在其他社福上較有意義。

一直以來都未加碼發放重陽禮金的蘭嶼鄉公所，主要考量各社區每年都有台電核廢料貯存場的回饋金，因此鄉公所不再編列重陽禮金。