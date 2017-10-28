〈南部〉用音樂助收容人 身障樂團到岩灣表演

2017-10-28

〔記者王秀亭／台東報導〕台東慎修養護中心重度以上身心障礙者從音樂演奏、旗舞表演找回自信，並考上台東縣街頭藝人證照，昨天前進岩灣技訓所表演，分享生命故事，收容人以「寶抱鼓」演出回饋。促成交流的潘秀嬌修女表示，慎修VAVI樂團透過音樂讓生命重生，盼以生命影響生命，收容人可以在心靈、行為上重生。

「已在校園、大型活動演出三十五場，第一次前進監所分享自己的故事很開心。」慎修養護中心VAVI樂團是由重度、極重度身心障礙住民組成，團長鍾俊良說，多年前因工作被挖土機壓傷，致下肢癱瘓，剛住進養護中心時，曾自暴自棄，不想參加任何活動，勉為其難開始學排笛，想不到玩出興趣，還組成樂團，到許多地方表演、分享生命故事，希望讓其他人看見自己的努力。

在潘秀嬌修女的推薦下，VAVI樂團首度前進監所表演，收容人報以熱烈掌聲，讓團員表演更賣力，團員們曲末還當起小老師，請收容人上台，簡單學習打竹鼓及竹鐘技巧後，一起參與演奏，最後由收容人組成的寶抱鼓鼓隊，拿起寶抱鼓來上一段打擊樂，為活動畫下完美句點。

潘秀嬌修女表示，她進出縣內六個監所，服務收容人數十年，在遇見VAVI樂團後，看見他們從音樂中找到生命的價值、勇於分享生命故事，希望和監所收容人一同聆聽樂團成員的故事，岩灣技訓所是首站，未來希望前進其他監所表演。