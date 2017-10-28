〈南部〉中斷8個月 台東市自行車道鐵路橋今通樂

2017-10-28

〔記者張存薇／台東報導〕台東市山海鐵馬道太平溪鐵路橋封閉重建，台東市環市自行車道中斷八個月，散步民眾、通勤學生須繞道而行，十分不便，縣府建設處指出，昨天已完成最後的欄杆噴漆、測試路燈照明，今天中午正式開放通行。

封閉重建 學生通勤須繞道

台東市山海鐵馬道全長廿二公里，剛好環繞市區一圈，其中鐵花路經台東轉運站、新生國中、中油到台東糖廠、娜路彎大酒店鐵馬道長約四公里，是台東舊火車站廢站後，舊鐵道改建而成，其中太平溪第一鐵路橋曾是火車駛出台東市區第一個通過的橋樑，也是來往市區的重要通路，不少學生、上班族會利用這段自行車道通勤、通學。

建設處長吳慶榮表示，位於新生國中與中油間的舊橋橋墩過於密集，再加上太平溪馬蘭橋下游右岸束縮段通洪斷面不足，恐豪大雨溪水暴漲難以宣洩，因此編列兩千兩百萬元經費拆除重建。

太平溪第一鐵路橋今年二月八日封閉動工，山海鐵馬道因而中斷，民眾必須繞行七百五十公尺遠經馬蘭橋、新生路再轉往新生國中接回鐵馬道，原本重建工程八月完工，不過因為變更欄杆設計，又碰到颱風豪雨影響，延至十月底才完工，等了八個月，今天中午將開放通行。

吳慶榮表示，新建鐵路橋長度從一百廿公尺增為一百六十公尺，橋寬仍維持四公尺，河面寬度比原本增加二分之一、河幅可達一百廿五公尺，至於一旁中油油槽拆除後的河床高灘地也一併整理，未來將交由台東縣足球發展協會管理，作為臨時足球練習場地。