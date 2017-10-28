〈南部〉台南里鄰整編案吵翻 牽連預算卡關

2017-10-28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會昨天審查民政局預算，針對里鄰整編案，在野黨議員連日提出質疑，並以清點人數杯葛，結果又流會，預算也卡住，沒有進展，里鄰調整爭議不休，甚至傳出驚動行政院長賴清德。

民政局預算審查昨天已是第三天，因里鄰調整案引起里長反彈，預算審查也一波三折。在野黨議員洪玉鳳、蔡育輝、王家貞、盧崑福及陳朝來等人昨質疑市政會議根本沒有討論整編案，批民政局長陳宗彥偽造文書，公然說謊。

陳宗彥強調，他為自己發言負責，不必作假，該案列今年九月廿七日召開的台南市府第三百一十次市政會議紀錄第六案辦理，他翌日就對外公開說明，如要欺騙，沒必要在隔天公開說明，全案程序已完備。

市議員邱莉莉質詢說，該案沸沸揚揚這麼多天，造成審查無進展，賴院長在離開市府前，知道整編案後續會有這些狀況嗎？她並爆料，「我剛給他（賴清德）傳了個簡訊，他回說不知有這麼嚴重，這要怎麼辦？」陳宗彥僅笑了笑，並未回應。

她質問陳宗彥，「你可能在賴院長要北上前，以調整案進行順利，讓他非常安心，也開心地離開。」她建議參考陳朝來建議，擬定辦法或自治條例，讓該案更完備，兩個版本再拿出來表決，進行最後的決定。

期間，在民進黨議員呂維胤發言時，洪玉鳳在座位表達抗議，一度引發兩人口角。

整天會議吵吵鬧鬧，主席曾王雅雲數度宣布休息協商，仍無共識。最後洪玉鳳提議，大家各退一步，提自治條例版本來表決論定，但陳宗彥拒絕，洪玉鳳隨即要求清點人數，因出席人數不足又流會，下週一續審，議會又空轉一天。