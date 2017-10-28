〈南部〉後勁溪最大污染源 青埔溝水質淨化動工

2017-10-28

斥資近2億元

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市後勁溪最大污染源青埔溝，將斥資近二億元，利用約二公頃的綠地，設置現地處理淨化，採用礫間接觸曝氣法，設置觀察廊道，並結合生態水池、溪流、環教廣場等設計，明年九月完工後，將成為親水藍帶新亮點！

明年9月完工

水利局表示，青埔溝是後勁溪重要排水支流，流經仁武、楠梓等精華區，長期匯集民生及事業廢污水排放，為後勁溪最大污染源，水質一旦有效淨化，將讓後勁溪水質更進一步提升。

昨天下午，高雄市長陳菊率市府水利、環保等相關單位主持開工儀式，陳菊指出，市府團隊要以整治愛河、阿公店溪成功的經驗，來改造青埔溝，同時形塑水岸綠帶，成為北高雄又一個水岸亮點。

總工程經費一．九億元，經立委劉世芳爭取環保署六成補助款，她說，整治後勁溪是她對楠梓最大的承諾，不久的將來一定會讓市民看到不一樣的後勁溪。

工程位於楠梓區高楠公路與德民路交叉口大約二公頃的綠地，將設置現地處理設施，並採用礫間接觸曝氣法，利用在天然河川中常見的卵礫石作為處理水質的主要材料，再輔以曝氣機打氣的方式，透過吸附、分解、沉澱處理三部曲，不用任何化學藥劑。

水利局表示，淨化場規劃為半地下化設施，並設置觀察廊道，更結合生態水池、溪流、環教廣場等設計，未來完成後兼具基地微滯洪、環境教育以及休憩公園的功能，預計明年九月完工。

未來最大日處理水量為二萬噸，可將青埔溝污染水截流至礫間場曝氣槽進行自然淨化，淨化之後的放流水再排回以提升後勁溪水質。