〈南部〉加值機爭議 高捷亮協議批悠遊卡

2017-10-28

104年協議 悠遊卡遲未付2千萬

〔記者葛祐豪、黃建豪／綜合報導〕針對悠遊卡於高雄捷運設置加值機一事，高捷公司昨首度召開記者會，公開說明協議過程，指一○四年七月的分攤成本會議，還是柯Ｐ親自主持的，悠遊卡遲不支付的二千萬元，是高捷先墊付的。

悠遊卡：只討論從未允諾付款

悠遊卡董事長林向愷昨晚回應表示，行政院長賴清德已指示交通部一個月內出面協調，就靜待中央動作，現在淪為雙方各說各話沒有意義。不過，他強調，事實仍不容扭曲，高捷提出一○四年七月會議紀錄只是討論過程，悠遊卡從未允諾交付二千萬元，此事也在一○五年三月二十八日雙方簽訂「高雄捷運多卡通系統使用授權契約」中載明清楚，此事再由雙方另訂之，並未達共識。

悠遊卡發函高捷違反公平交易法

此外，為讓高捷清楚了解不可以高捷擋悠遊卡進入輕軌，悠遊卡公司昨天已正式行文高捷公司，告知此舉已違反公平交易法。

高捷：真誠洽談比發函更為實際

針對悠遊卡公司發函指高捷「違反公平交易法」一事，高捷表示，該說的、該拿的證據都已攤開來了，因此請悠遊卡公司真心誠意來洽談，比發律師函更為實際。

高捷公司昨天出示兩項會議紀錄，強調悠遊卡公司分攤高雄捷運全閘門開通、加值機等相關費用六千五百萬元的會議，是一○四年七月十九日在台北市政府召開，由台北市長柯文哲親自主持。

高捷公司總經理賀新說，高捷開通全閘門及建置加值機的費用分攤比例、金額，是照該會議執行，沒有改變，這場會議由柯文哲主持，包括當時悠遊卡董事長戴季全、副總林季良、高捷董事長郝建生、總經理陳瑞騰都有出席。

賀新強調，該會議決定高捷多卡通的建置費用，是以發包後的實際數額為計算基準，高捷也承諾將自行吸收部分建置費用成本；有關高捷建置成本分攤，暫以金管會所公布的各票證公司發卡量為計算基準，高捷多卡通系統維護費用，應以票證實際使用量為計算基準，悠遊卡同意得視情形先行預付，嗣後多退少補。

賀新說，高捷多卡通相關建置費二億元，交通部補助八千萬元，不足的一億二千萬元由悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡分攤，按一○四年會議結論，悠遊卡應分攤六千五百萬元。

至於一○五年二月二十五日的會議，由當時悠遊卡控股公司董事長賀陳旦主持，會中同意悠遊卡分兩階段支付分攤費用，先付四千五百萬元，二千萬元加值設備的費用暫由高捷支付，再視旅客反應、悠遊卡使用率等，歸墊高捷。

對此，悠遊卡公司表示，一○四年會議若已有結論，怎會在去年三月二十八日簽訂的「高雄捷運多卡通系統使用授權契約」中明訂加值售票機分攤數額，於多卡通系統開通後，視旅客實際加值需求、票卡使用率等情況另訂，盼高捷尊重契約的法律效力。

賀新說，輕軌投標前，已向票證公司說明上線條件，必須於高雄捷運車站內提供自助及人工加值功能，悠遊卡繳三十六萬元權利金，可見了解這些條件，高捷請悠遊卡公司依承諾歸墊二千萬元，悠遊卡卻遲未支付。

另外，高捷公司也說，輕軌將於十一月一日起正式收費，明年二月底前使用一卡通、遠鑫卡等電子票證，一律優惠價十元，但悠遊卡迄今仍未繳交二千萬元加值機費用，已趕不上上線作業時間，因此確定悠遊卡無法於十一月一日在輕軌使用。